AjansHaber.com.tr Dünya İki gün sürecek tatbikata çok sayıda İHA katılacak

İran'da İHA tatbikatı başladı

İran'ın Simnan eyaletinde iki gün sürecek insansız hava araçları (İHA) tatbikatı başladı.

Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Amiral Mahmud Musevi, "İran Ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait yüzlerce İHA'nın yer aldığı tatbikatta, gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulanacak." dedi. 

Musevi, iki gün boyunca havadan havaya füzeler kullanılarak hava hedeflerinin imha edilmesi, yer hedeflerinin nokta atışıyla füzelerle vurulması ve intihar saldırıları gibi operasyonların tatbikatının yapılacağını kaydetti.

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