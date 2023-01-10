İran'da idam cezaları devam ediyor

İran'da Mahsa Amini protestoları devam ederken, Hükümet protestocuları idam cezasına çarptırmaya devam ediyor.

Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyid Yakubi, üç güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yargılanıyordu.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre son idam cezalarıyla birlikte, 4 aydır devam eden protestolarda ölüm cezasına çarptırılanların sayısı 17’ye çıktı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, en az 109 protestocunun daha ölüm cezasına çarptırılabilecekleri suçlamalarla yargılandığını kaydediyor.

İran’da hafta sonu iki kişi daha idam edilmişti.

Muhammed Mehdi Karami ve Seyit Muhammed Hüseyni devlete karşı suç işleme iddiasıyla yargılanıyordu.

Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyid Yakubi de, “Allah’a yeryüzünde savaş açmak” olarak tanımlanan suçtan mahkum edildi.

Haklarında idam cezası verilen Muhammed Ghobadlou ile Muhammed Boroughani için tutuldukları Karaj’daki cezaevi önünde bekleyiş sürüyor.

'Hükümet protestocularu idam cezasıyla sindirmeye çalışılıyor'

En az sekiz Avrupa ülkesi, İranlı diplomatları dışişleri bakanlıklarına çağırarak tepki gösterdi.

Papa Francis de protestoculara verilen idam cezalarını kınadı ve kadınlara daha fazla özgürlük çağrısı yaptı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, protestoculara karşı tavırda yumuşama olmayacağını tekrarladı.

Hak savunucuları, idam gibi ağır cezalarla protestocuların sindirilmeye çalışıldığını savunuyor.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran'da sadece 2021 yılında 314 kişi idam edildi.