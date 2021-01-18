Elektrik kesintisinin sebebi Bitcoin çıktı!

Bitcoin madenciliği için kaçak elektrik kullanılarak çalıştırılan 45 bin ASIC cihazın ele geçirildiği açıklandı. Cihazların büyük bölümünün indirimli elektrik tarifesi ile saatte 95 mega watt elektrik harcadıkları bilgisi verildi. Geçtiğimiz aydan bu yana ülkede 1620 yasa dışı kripto para madeni kapatılmış ve bunların son 18 ayda saat başına 250 megawatt’lık elektrik harcadıkları tespit edildiği açıklanmıştı. İran'da camiler, elektriğin ücretsiz olması nedeniyle Bitcoin madencilerinin adresi olduüum ortaya çıkmıştı. Ülkede pek çok cami de dahil olmak üzere devletin elektrik tüketimini sübvanse ettiği kamu kurumlarında bitcoin madenciliği yapıldığı belirtilirken Enerji Bakanlığı elektrik tüketiminin geçen ay yüzde 7 artması üzerine duruma el atmıştı.Bazı İranlı 'girişimciler' elektrik tüketiminden ücret alınmaması nedeniyle camileri dahi mesken tutmuş durumda. Öyle ki, düşük elektrik maliyeti nedeniyle Fransa, Ukrayna ve Ermenistan'dan dahi operatörlerin dikkati İran'a çevrilmiş durumda. İran'ın sağladığı elektrik teşviklerinin kamuya maliyeti ise yıllık 1 milyar dolar civarında.

İran yerel medyası elektrik tüketimindeki sürdürülemez yükseliş nedeniyle hükümetin önlem almaya hazırlandığını duyurdu. Forbes'un haberine göre, Enerji Bakanlığı sözcüsü Mustafa Maşhadi geçen ay elektrik tüketiminin yüzde 5 arttığını belirterek "Bu olağandışı artışın büyük bölümü Bitcoin madenciliğinden" dedi ve bu nedenle şebekelerde problem yaşandığını sözlerine ekledi.