İran'da cumhurbaşkanı adaylarının Türkçe-Azerice polemiği

İran devlet televizyonu, 18 Haziran'da yapılacak olan 13. cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi reformist ve muhafazakar adayları davet etti.

Programa katılan adaylar, Azerbaycanlılar ve Türklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''YAŞASIN AZERBAYCAN''

Muhafazakar adaylardan eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Yaşasın Azerbaycan" sloganıyla Türk seçmenin ilgisini çekmeye çalıştı.

Muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi de ilk tartışmadaki konuşmalarına gelen tepkiler nedeniyle özellikle Türklerin yaşadığı eyaletlerden kendisini arayanların ve gönlünü almaya çalışanların olduğunu belirterek, "Türklerin yaşadığı eyaletlerde Azerice konuşan değerli vatandaşlarımız bana muhabbet gösterdiler. Gösterdikleri ilgi ve bulundukları lütuf nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

''BİZİM AZERİCE KONUŞAN VATANDAŞIMIZ YOK, TÜRKÇE KONUŞAN VATANDAŞLARIMIZ VAR''

Reisi'nin bu sözleri üzerine reformist aday eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade, şunları söyledi:

"Sayın Reisi'nin sözlerini düzeltmem gerekiyor. Kendisi Azerice konuşanlar dedi. Bizim Azerice konuşan vatandaşımız yok. Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Hemedan, Zencan, Horasan-i Rezevi, İsfahan, Şiraz, Huzistan ve diğer yerlerde Türkçe konuşan vatandaşlarımız var. Sayın Reisi, Azeri kelimesini kullanırken daha fazla dikkat etmelidir."

Mehralizade, devlet televizyonunun 5 dakikalık propaganda filmini sansürlediğini belirterek "Bu kötü bir ahlaktır" eleştirisinde bulundu.