İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları: 6 kişi ölü, 331 kişi yaralı

İran devlet televizyonuna göre, Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Nevruz Bayramı öncesi kutlanan "Çarşamba Suri" ile ilgili bilgi verdi.

Yapılan kutlamalarda şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 331 kişinin de yaralandığını belirten Halidi, 41 kişinin uzuvlarını kaybettiğini, 123 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğunu ve 7 kişinin de gözlerinden yara aldığını söyledi.

Geçen yıl 3 kişi ölmüş, 1403 kişi yaralanmıştı

Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi ölmüş, 1403 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler patlatıyor ve maytaplar yakıyor.

Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.