AjansHaber.com.tr Dünya İran'da Bakan'ı taşıyan helikopter düştü

İran'da Bakan'ı taşıyan helikopter düştü

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ile beraberindekileri taşıyan helikopterin iniş sırasında düştüğü bildirildi

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi ile beraberindekileri taşıyan helikopterin pilotu Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir spor kompleksine inişi sırasında kontrolü kaybetti.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, kazada 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Düşen helikopterde bulunan Seccadi ile beraberindekilerin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Bakan Danışmanı İsmail Ahmedi'nin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kirman Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Sabiri ise Bakan Seccadi'nin kazada beyin sarsıntısı geçirdiğini ancak durumunun nispeten iyi olduğunu söyledi.

Kazada yaralananların arasında Samedullah Muhammedi adlı 1 milletvekili de bulunuyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Putin sessizliğini bozdu
Dışişleri Bakanlığından sahra hastanesi açıklaması
3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı
Tayvan, yabancı turistlere nakit verecek
Blinken'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması
İsveç'ten ilginç NATO üyelik açıklaması
Balon Krizinin yeni görüntüleri ortaya çıktı