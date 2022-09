İran’da 20 yaşındaki Hadis Najafi, İran rejim güçleri tarafından katledildi.

İranlı gazeteci Masih Alinecad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protestolara katılmaya hazırlanırken saçını topladığı görüntülerle İran'daki eylemlerin sembollerinden biri haline gelen 20 yaşındaki Hadis Najafi'nin dün Tahran'a yakın bir şehir olan Karaji'deki protesto gösterilerinde göğsüne, yüzüne ve boynuna isabet eden 6 kurşunla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Alinecad yaptığı paylaşımda "MahsaAmini'nin öldürülmesine karşı düzenlenen protestoya katılmaya hazırlanan 20 yaşındaki genç kız 6 kurşunla öldürüldü." ifadesini kullandı.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW