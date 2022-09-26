AjansHaber.com.tr Dünya İran'da kadın ölümleri devam ediyor

İran’da 20 yaşındaki Hadis Najafi, İran rejim güçleri tarafından katledildi.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin "ahlak polisleri" tarafından katledilmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, 20 yaşındaki Hadis Najafi'nin İran rejim güçleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

İranlı gazeteci Masih Alinecad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protestolara katılmaya hazırlanırken saçını topladığı görüntülerle İran'daki eylemlerin sembollerinden biri haline gelen 20 yaşındaki Hadis Najafi'nin dün Tahran'a yakın bir şehir olan Karaji'deki protesto gösterilerinde göğsüne, yüzüne ve boynuna isabet eden 6 kurşunla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Alinecad yaptığı paylaşımda "MahsaAmini'nin öldürülmesine karşı düzenlenen protestoya katılmaya hazırlanan 20 yaşındaki genç kız 6 kurşunla öldürüldü." ifadesini kullandı.

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