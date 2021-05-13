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İran sınır hattında bir özel harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da, Türkiye-İran sınır hattındaki terör saldırısında bir özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı ilimizde, Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarının inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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