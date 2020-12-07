İran 'Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu' iddialarını yalanladı

Fezaeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, İran'da ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi üyelerinin toplandığına yönelik sosyal medyada paylaşılan görsellerin de gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yetkilerini oğlu Mojtaba Hamaney'e transfer ettiğini iddia etti.



🔹Ahvaze'ye göre, Hamaney'in kötüye giden sağlık durumu nedeniyle bu karar alındı. pic.twitter.com/tpULUk3Sba — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 6, 2020

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda "Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddia edilmişti.