İran, ABD başkanlık seçiminde tarafını beli etti

İran, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de sonuçlarının açıklanması beklenen başkanlık yarışı ile ilgili açıklama yaptı. Trump'ın başkanlık süresi boyunca İran'ın tarihindeki en zor günlerini geçirdiğini söyleyen Ruhani'nin açıklamaları, İran'ın ABD başkanlık seçiminde tarafını belli ettiği şeklinde yorumlandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Basra Körfezi'nden ülkenin çöl bölgelerine su transferi yapılması için hazırlanan projenin açılış töreninde konuşma yaptı. Hürmüzgan ve Bender Abbas bölgelerinde kurulan deniz suyu arıtma tesisleriyle bu bölgelerdeki içme suyu teminiyle ilgili sorunların çözüleceğini belirten Ruhani, "Hürmüzgan ve Bender Abbas'taki su arıtma tesislerinin kapasitesi 8 milyon metreküpten 90 milyon metreküpe ulaşıyor" dedi.

"BASKILARIN BİZİ DURDURABİLECEĞİNE İNANDILAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı uyguladığı yaptırım politikasına işaret eden Ruhani, "Bazıları, yaptırım ve baskılarla İran milletini ve kalkınma planlarını durdurabileceğine körü körüne inandılar. Yaptırımlara ve terörist bir hükümetin baskılarına rağmen bu büyük adımları atmayı başardık" diye konuştu.

"TRUMP, YAPTIRIMLARI EKONOMİK SAVAŞI ACIMASIZCA ARTIRDI"

Trump yönetiminin görevi boyunca İran'ın tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdiğine dikkati çeken Ruhani, "Halkın ve hükümetin üç yıldır çektiği zorlukların İran tarihinde benzeri yoktur. Beyaz Saray'daki o beyefendi korona salgını döneminde dahi yaptırımları ve ekonomik savaşı acımasızca artırdı. Onlar hiçbir insani ilkeye, insan haklarına ve uluslararası kurallara bağlı kalmadı ancak sonunda halkımızın zafer kazanacağına eminim" ifadelerini kullandı.

BIDEN, İRAN İLE ESKİ NÜKLEER ANLAŞMAYA GERİ DÖNECEĞİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "azami baskı" politikası nedeniyle ekonomik ve toplumsal açıdan büyük sorunlarla karşılaşan Tahran'ın, ABD'deki seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı Biden'ın kazanmasını istediği yorumları yapılıyor. Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı.

Trump yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Ruhani, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 150 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamıştı.