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Irak'ta şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var!

Irak'ın Basra kentinde patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre en az 7 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Irak'ın Basra kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada ise olayın patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın gerçekleştiği alanda güvenlik güçlerince incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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