Irak'ta intihar saldırısı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ilk iş gününde Bağdat'ta patlama meydana geldi. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, kentin merkezinde patlama meydana geldiğini, ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, pazar yerinde meydana gelen intihar saldırısında 28 kişi öldüğünü, 73 kişinin yaralandığını duyurdu.

#SONDAKIKA

Irak'ın başkenti Bağdat’ta iki patlama meydana geldi. Ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi. pic.twitter.com/tXpIFLmyrt — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021

28 ÖLÜ, 73 YARALI

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Irak Bağdat'ta pazar yerinde bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. 70'ten fazla da yaralı bulunuyor.



İlk bombayı patlatan teröristler halkın yaralılara yardım için toplanması sonrası ikinci bombayı patlattı. pic.twitter.com/dxYkLHWQZh — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021

Irak Resmi Haber Ajansı, patlamada 28 kişinin öldüğünü, 73 kişinin yaralandığını bildirdi.

İNTİHAR SALDIRISI

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

HENÜZ SAHİPLENEN YOK

Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmezken, ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

#SONDAKIKA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı pic.twitter.com/PeA7lcFusc — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021

TÜRKİYE'DEN IRAK'TAKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınayarak Irak'ın yanında olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta bir pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, kardeş Irak halkı ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Bağdat'ın merkezinde bugün düzenlenen intihar saldırısında 28 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı bildirilmişti.