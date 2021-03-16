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Irak'ta Beled Üssü'ne roketli saldırı

Irak’ın Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat’ın yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde bulunan ve ülkenin en büyük hava üssü olarak bilinen Beled Askeri Hava Üssü’ne 3 adet roket atıldı.

Roketler, üssün dışına isabet etti.

Can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmeyen saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü’nü Irak ordusuna teslim etmişti.

Üste ABD’li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

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