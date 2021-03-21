Irak'ta 85 DEAŞ hedefi yok edildi

Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi, 10 gün süren operasyonun Ninova Operasyon Komutanlığı tarafından Karadağ dağlarında gerçekleştirildiğini açıkladı.

DEAŞ üyesi teröristlerin kullandığı 61 sığınak ve 24 mağara yerle bir edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Örgüt, kırsal bölgelerde saldırılarını sürdürüyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.