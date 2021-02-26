Iraklı Hristiyanlar, Papa'nın ziyaretinden 'barış ve sağduyu' mesajı bekliyor

Bağdat'ta Keldani Yusuf Katedrali Papazı Nadhir Dekku, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un 5-8 Mart tarihlerinde Irak'a yapacağı ziyaretin amacı ve beklentileriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Papa Franciscus'tan önce Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus'un Irak'ı ziyaret etme planları vardı ancak gerçekleşemedi." diyen Dekku, "Papa Franciscus’un bu ziyareti barış ve dinlerarası diyaloğu hedefliyor. Diyaloğa zemin olacak bu ziyaretin bileşenler arasında sağduyu, sevgi ve kardeşliğe vesile olmasını istiyoruz." dedi.

Irak'ı, semavi dinlerin ayak bastığı yer olarak tanımlayan Dekku, şöyle devam etti:

"İbrahim Halil de (Hazreti İbrahim) Irak'ın güneyinde Keldanilerin yaşadığı Ur kentinde (Zikar) yaşamıştı. İbrahim; İslam, Hristiyan ve Yahudi dinlerinin babası konumundadır. Papa'nın ziyareti de bu anlayışı Irak'ta bir arada yaşayan Hristiyan, Müslüman, Yezidi, Mendai ve Kakiler gibi dinler arasında gerçekçi şekilde gösterecek."

Papaz Dekku, Papa'nın barış ve iyilik mesajlarının Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve parlamentonun yanı sıra dini merci (Şii) Ayetullah Ali es-Sistani'ye ve onun aracılığıyla ülkedeki tüm Şii ve Sünni din alimlerine de iletileceğini anlattı.

"Bu vatana bağlığımız köklü ve samimidir"

Dekku, Hristiyanların karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen Irak'ta yaşamaya devam ettiğini belirterek, "İnşallah durumlar Hristiyanlar ve bu ülkede ortak yaşayan herkes açısından daha iyi olacak ve hepimiz barış içerisinde yaşarız." ifadelerini kullandı.

Iraklı Papaz, çektikleri zorluklara rağmen ülkeye olan bağlılıklarını ise şöyle dile getirdi:

"Hristiyanlar burada bulunan diğerleri gibi çeşitli zorluklar çekti ancak bizim bu vatana bağlılığımız çok samimi ve köklüdür. Üzerimize düşen vatani sorumluluklarımız var. Canımız pahasına vatan savunması yaptık ve bu uğurda kurbanlar verdik. Hristiyanlar diğer Iraklılar gibi ülkeyi işgal eden aşırıcı karanlık güçlere (DEAŞ) karşı da mücadele etti. Bu ülkenin refahı ve gelişmesi için çaba göstermeye çalışıyoruz."

"Papa, Irak halkına dayanışma ve hoşgörü çağrısı yapacak"

Irak Meclisi Hristiyan Milletvekili Yunadim Kenna da Papa'nın daha önce Mısır'da Ezher'i ve Körfez'deki Sünni mercileri ziyaret ettiğini hatırlattı.

"Papa, Irak'ta da Şiilerin en büyük dini mercisiyle (Sistani) görüşecek." diyen Kenna, Papa'nın Zikar'da da diğer dini bileşenlerle bir araya geleceğini söyledi.

Kenna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Papa'nın yapacağı ziyaret sağlık, güvenlik, siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıya olan Irak halkıyla dayanışmayı da gösteriyor ve Irak halkına dayanışma ve hoşgörü çağrısı içerecek. Ziyaretin siyasi ya da ekonomik değil, dini ve insani boyutu olacak ve Irak'ın içi ve dışına yönelik de mesajlar içerecek."

Papa'yı Irak programı sırasında 75 yabancı basın mensubunun takip edeceği bilgisini veren Kenna, "5 ve 8 Mart tarihlerinde tüm dünyanın gözü Irak'ta olacak. Vatikan protokolü Papa'nın hiçbir ülkede başkent dışında başka yerleri ziyaret etmesine izin vermez ancak Papa Irak'ta 5 ayrı kenti ziyaret edecek.” dedi.

"Papa, barış elçisiyse neden kampta bizi ziyaret etmiyor?"

Musul'dan DEAŞ saldırıları nedeniyle göç ederek Bağdat'ta sığınmacı kampında yaşayan Hristiyanlardan Rimon Yusuf ise Papa'nın ziyaretinin "tarihi" nitelik taşıdığını dile getirse de "Papa madem barış elçisi olarak geliyor neden burada kampta yaşayan Hristiyanları ziyaret edip durumlarını incelemiyor? Hristiyanların ülkede istikrarlı şekilde yaşayıp yaşamadığını görmek istiyorsa bu kampa gelsin." diye konuştu.

"Can güvenliğimiz yok, evimize de dönemiyoruz"

Mülteci kampında yaşayan Neval Süleyman da Hristiyanların karşılaştığı olumsuzlukları ve Papa'dan beklentilerine ilişkin şunları aktardı:

"Papa'nın ziyareti bizim için çok şey ifade ediyor. Papa'nın, sığınmacı Hristiyanların durumunu görmesi lazım çünkü perişan durumdayız ve can güvenliğimiz yok. Göçebe gibiyiz istikrarlı yaşayabileceğimiz bir yer yok.

Evimize de geri dönemiyoruz. DEAŞ saldırılarından beri 6 yıldan fazladır buradayım. Hristiyanların hepsi Irak'tan göçtü, çok az sayıda Hristiyan kaldı. Pandemi olmasa kalanlar da ülkeyi terk edecek çünkü Irak'ta güvenli ortam yok."

Bağdat'ta bulunan sığınmacı Hristiyanlar, Musul'daki DEAŞ savaşı sırasında evleri tahrip edildiği için geri dönemiyor.

Ziyaret öncesi Sistani'nin ofisinde görüşme gerçekleşti

Papa'nın ziyareti öncesi hazırlıklar kapsamında Vatikan'dan bir heyet Necef kentine gelerek, Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisindeki yetkililerle görüşmüştü.

Vatikan'ın Bağdat Büyükelçisi Mitça Liskofer de 14 Şubat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ile bir araya gelmişti.

Başbakan Kazımi, Papa'nın ziyaretinin Irak ve tüm bölgede kardeşlik ruhunu ve istikrarı sağlayacağını ve ülkenin tüm katmanlarının bu ziyaretten memnuniyet duyacağını belirtmişti.

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da "Papa'nın yeri aklımızdan önce kalbimizdedir." demişti.

Nüfusları gittikçe azalan Iraklı Hristiyanların durumu

Irak'taki Hristiyanların bir bölümü 2003 ABD işgali sonrası ülkeyi terk ederken, önemli bir kısmı da ülkede yaşanan mezhep savaşı sırasında göç etmek zorunda kalmıştı. Ülkedeki güvenlik sorunu geri kalanları da ülkeyi terk etme düşüncesine sevk ediyor.

ABD işgali öncesi Irak'ta 1 milyona yakın Hristiyan nüfusun bulunduğu iddia ediliyor. Göç eden Hristiyanların önemli bölümü ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Papa'nın Bağdat'ın yanı sıra Necef ve Zikar vilayetindeki Ur kentiyle Musul ve Erbil'i de ziyaret etmesi bekleniyor. Papa, ziyaret kapsamında Bağdat'ta terör saldırılarının hedefi olan Necat ve Mar Yusuf Kiliselerine de gidecek.