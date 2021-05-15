Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin, Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği bölgede Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz." ve "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.
Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2021
Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! pic.twitter.com/7EEc1hZS0B
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