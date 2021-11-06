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Haftanin'de operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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