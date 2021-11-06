Haftanin'de operasyon
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/The4XZ873h— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2021
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