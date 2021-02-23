Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Gara'da 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek."