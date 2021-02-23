Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 8 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Gara'da 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek."
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