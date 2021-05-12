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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." denildi. 

Açıklamaya göre, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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