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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor" mesajı da verildi.

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