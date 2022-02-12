Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen bir PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek." ifadeleri kullanıldı.