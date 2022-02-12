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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Sincar bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen bir PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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