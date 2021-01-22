Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

#SONDAKİKA

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.pic.twitter.com/XE4e3iNhog — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif