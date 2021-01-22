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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif

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