Irak'ın kuzeyinde 12 hedef imha edildi!

TSK, Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı düzenledi. Gara ve Kandil bölgelerinde 12 hedef imha edildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 7 Kasım 2023 saat 18.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.