Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reşad nahiyesi kırsalındaki Garha Kazan Vadisi yakınlarında DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını ifade etti.

Operasyon kapsamında örgüte ait üç sığınağın tahrip edildiğini belirten Harbiye, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini söyledi.

Harbiye ayrıca kırsaldaki kamışlık alanda terörist keskin nişancıların kullandığı 4 silahın da bulunduğunu dile getirdi.

Irak'ın Enbar vilayetinde geçen yıl 366 DEAŞ mensubu yakalandı

Enbar Vilayeti İstihbarat Müdürü Albay Raid Ahmed, basına yaptığı açıklamada, kent merkezi ve batısında yürütülen DEAŞ operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle Suriye sınırında operasyonlara yoğunluk verildiğini ifade eden Ahmed, "Güvenlik güçleri tarafından Enbar'da 2020 yılı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 366 terörist yakalandı." dedi.

Operasyonlar sayesinde onlarca terör eyleminin önüne geçildiğine dikkati çeken Ahmed, yakalanan tüm teröristlerin mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.