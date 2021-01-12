Irak'ın en büyük petrol rafinerisi 7 yıl aradan sonra üretime başladı

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın çatışmaları nedeniyle tahrip olan ülkenin en büyük petrol rafinerisi Beyci'nin 7 yıl aradan sonra üretime başladığı belirtildi.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyci Petrol Rafinerisinin onarımı tamamlandı.

Açıklamada, ülkenin en büyük rafinerisi olarak bilinen Beyci'de günlük 70 bin varil petrol üretimine başlandığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ saldırılarından önce rafinerinin günlük 280 bin varil petrol ürettiği aktarılan açıklamada, üretimin artması için de çalışmalara başlandığı ifade edildi.



Ülkenin büyük bir bölümünün akaryakıt ihtiyacını karşılayan rafineri Haziran 2014'te DEAŞ tarafından ele geçirilmişti.

Teröristler tarafından tahrip edilen Beyci, 2015'te Irak güvenlik güçlerince tekrar kontrol altına alınmıştı.