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Irak İçişleri Bakanlığı: Bağdat patlamasının arkasında DEAŞ var

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mihanna, başkent Bağdat’taki patlamanın arkasında DEAŞ’ın olduğunu belirterek, "Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Mihanna, Bağdat’ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalarda bulundu.

Irak'ta intihar saldırısıIrak'ta intihar saldırısıDünya

Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

32 ölü, 110 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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