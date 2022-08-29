Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayı'ndan çıkardı

Irak güvenlik güçleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerini başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'ndan çıkardı.

Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı basan Sadr destekçilerine göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sadr destekçilerini Hükümet Sarayı'ndan dışarı çıkaran güvenlik güçleri, sarayın kapılarını kapatarak binayı koruma altına aldı.

- Yüzlerce kişi Hükümet Sarayı'nın bahçesinde eylemini sürdürüyor

Sadr yanlısı yüzlerce kişi ise hala Hükümet Sarayı'nın bulunduğu bahçede eylemlerine devam ediyor.

Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmaya çalışıyor.

- Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.