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Irak Başbakanı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani, 21- 22 Mart 2023 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani'nin 21- 22 Mart 2023 tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İkili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir."

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