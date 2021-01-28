AjansHaber.com.tr Dünya DEAŞ'ın sözde valisi öldürüldü

Irak Başbakanı, DEAŞ’ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü bildirdi.

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsısıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Clinton, PKK'lı teröristlerin dizisini çekecek
AB yetkilisinden Türkiye açıklaması
"Türkiye'nin çıkarlarını kabul etmeliyiz"
MAN, Almanya’da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak
"Sosyal medya devlerini dizginleyelim"
"Yoğun bakımda yer açılsın diye hastaları öldürdü"
AB ile AstraZeneca anlaşamadı