AjansHaber.com.tr Gündem Interpol'ün yeni başkanı belli oldu

Interpol'ün yeni başkanı belli oldu

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığı'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği bildirildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi'nin seçildiği bildirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.

Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi.

Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Parkta sigara istedi, yok diyen Çinliyi bıçakladı
Erdoğan; "Kendi oyun planımızla devam ediyoruz"
"Doğan görünümlü şahin" dönemi gerigeliyor
Erken seçim olmayacak. Haziran 2023!
Dövize koşanlar kim? Belli oldu
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda düğüm çözülüyor