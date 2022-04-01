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İnternet zammı 2 ay ertelendi

Türk Telekom’un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecekti.

Gelen son dakika bilgisine göre, Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran'a erteledi.

İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor. 

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