İnternet satışlarına kısıtlama istedi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışının yasaklamasını "yerinde bulduğunu" açıkladı. Aydın, zincir marketlerin internet sitelerinde de bu satışların kısıtlanması çağrısında bulundu.

Aydın, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile zincir marketler de ürün satıyı kısıtlanabilecek peki her bir zincir marketin internet sitesi üzerinden satış yapmasının önü nasıl kesilecek. Her bir zincir market, internet siteleri üzerin sınırlama getirilen ürünlerin ticaretine devam ediyor. Satışına kısıtlama getirilen ürünlerin internet üzerinden satışına karşı acil önlem alınması gerekiyor” dedi.

"Yanlıştan dönüldüğünü" belirten Erkan Aydın, "Geçtiğimiz hafta ‘kısıtlama döneminde işyerleri kapalıyken zincir marketlerin her türlü ürünü satması haksız ve adaletsiz bir uygulama. Bu yanlıştan geri dönün’ diye uyarmıştık. Uyarılarımız karşılık buldu ve bir yanlıştan daha dönüldü. Gönül isterdi ki bu yanlışlar hiç yapılmasa ve bu kadar mağduriyet yaşanmasaydı” diye konuştu.

Daha önce de bu konuyla ilgili "uyarı" yaptıklarını belirten Aydın, "Biz zincir marketlerin ürün satışına ilişkin kısıtlama getirilmesini istediğimiz zaman, İzmir’den, Mersin’den, Antakya’dan, Türkiye’nin dört bir yanından esnaf intiharlarına ilişkin haberleri geldi ve gelmeye de devam ediyor. Uyarılarımızı dikkate alın, biz 83 milyonun çıkarları için uyarıyoruz. İnternet satışlarına da acil kısıtlama getirilmesi gerektiği uyarısında bulunuyoruz ki intiharlar devam etmesin, esnaf ayakta kalsın, insanlar Türkiye’nin dört bir yanında pandemi sürecini rahatlıkla geçirebilsin" ifadelerini kullandı.