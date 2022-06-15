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İnternet haberciliğine ilişkin düzenleme TBMM'de

TBMM Adalet Komisyonunda, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Komisyon, kanun teklifinin görüşmeleri için AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında üçüncü kez toplandı.

Komisyonun önceki toplantısında teklifin, basın kartı alabilecekler ve Basın Kartı Komisyonuna yönelik değişiklikleri de içeren ilk 15 maddesi kabul edilmişti. 

 

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