İnternet çöktü, uçuşlar iptal edildi

Avustralya ve ABD'de internet paniği yaşandı. Bankacılık ve havacılık sektöründe internet siteleri çöktü.

Avustralya’nın en büyük bankaları arasında yer alan Commonwealth Bank, Westpac ve Anz’in de aralarında olduğu çok sayıda bankaya erişim durdu.

Benzer biçimde havayolu şirketi Virgin Australia da açıklama yaparak, sistemdeki bir sorun yüzünden internete ulaşımın durduğunu açıkladı.

Şirketler internet kesintilerinin nedenini araştırıyor.

ABD'li şirketlerde de aynı sorun

ABD'nin büyük havayolu şirketlerinde de benzer kesintiler yaşandı.

American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, ve Delta Air Lines'ın internet sitelerine saatlerce ulaşılamadı.

Nedeni bilinmeyen kesintiler yüzünden sadece Southwest Airlines havayolu şirketi yaklaşık 300 uçuşu iptal etti, 500'den fazla uçuşu da erteledi.