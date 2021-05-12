Instgram, Bayraktar'ın Mescid-Aksa paylaşımını sansürledi
Sosyal medya platformu Instagram, Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Mescid-İ Aksa paylaşımına "Nefret söylemi" gerekçesiyle sansür uyguladı.
Bayraktar, paylaşımına uygulanan sansüre "izin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Instagram, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımını kaldırdı. Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran Instagram'a tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayrakytar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.
Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021
Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.
Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!#AksadaZülumVar https://t.co/YLBRVuPc7v pic.twitter.com/Czd1RX7dlP
İsrail: Irkçı faşist terör devleti— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021
Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir?
Bu yaktığınız ateş ancak size döner
Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir.#AksadaBaskınVar #AlAqsaUnderAttack pic.twitter.com/aXgbOkA8ZY
İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da Instagram'ın Bayraktar'ın paylaşımını kaldırmasına tepki geldi.
Kalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"'Nefret söylemi’ni hangi amaçla kullandıklarını, İsrail zulmüne nasıl arka çıktıklarını; ırkçılığı, nefreti ve şiddeti nasıl estetize ettiklerini bir kez daha görmüş olduk. Bu şekilde deşifre olmalarına vesile olduğu için Selçuk Bayraktar kardeşime teşekkür ediyorum."
‘Nefret söylemi’ni hangi amaçla kullandıklarını, İsrail zulmüne nasıl arka çıktıklarını; ırkçılığı, nefreti ve şiddeti nasıl estetize ettiklerini bir kez daha görmüş olduk.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 11, 2021
Bu şekilde deşifre olmalarına vesile olduğu için @Selcuk kardeşime teşekkür ediyorum. https://t.co/LKLbhLANhf
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