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Instgram, Bayraktar'ın Mescid-Aksa paylaşımını sansürledi

Sosyal medya platformu Instagram, Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Mescid-İ Aksa paylaşımına "Nefret söylemi" gerekçesiyle sansür uyguladı.

Bayraktar, paylaşımına uygulanan sansüre "izin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Instagram, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımını kaldırdı. Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran Instagram'a tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayrakytar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da Instagram'ın Bayraktar'ın paylaşımını kaldırmasına tepki geldi.

Kalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Nefret söylemi’ni hangi amaçla kullandıklarını, İsrail zulmüne nasıl arka çıktıklarını; ırkçılığı, nefreti ve şiddeti nasıl estetize ettiklerini bir kez daha görmüş olduk. Bu şekilde deşifre olmalarına vesile olduğu için Selçuk Bayraktar kardeşime teşekkür ediyorum."

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