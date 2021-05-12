Instgram, Bayraktar'ın Mescid-Aksa paylaşımını sansürledi

Bayraktar, paylaşımına uygulanan sansüre "izin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Instagram, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımını kaldırdı. Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran Instagram'a tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayrakytar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.

Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış.



Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.



Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!#AksadaZülumVar https://t.co/YLBRVuPc7v pic.twitter.com/Czd1RX7dlP — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021

İsrail: Irkçı faşist terör devleti



Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir?



Bu yaktığınız ateş ancak size döner



Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir.#AksadaBaskınVar #AlAqsaUnderAttack pic.twitter.com/aXgbOkA8ZY — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021

İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da Instagram'ın Bayraktar'ın paylaşımını kaldırmasına tepki geldi.

Kalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Nefret söylemi’ni hangi amaçla kullandıklarını, İsrail zulmüne nasıl arka çıktıklarını; ırkçılığı, nefreti ve şiddeti nasıl estetize ettiklerini bir kez daha görmüş olduk. Bu şekilde deşifre olmalarına vesile olduğu için Selçuk Bayraktar kardeşime teşekkür ediyorum."