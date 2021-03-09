Instagram'ın popüler özelliği Reels Facebook'a da geliyor

Kısa video içeriği oluşturma konusunda TikTok lider olsa da Reels ile birlikte Instagram da pastadan pay almak istiyor. Son olarak benzer özellik Facebook'a da entegre ediliyor.

TikTok, geçtiğimiz yıl Haziran'da Hindistan'da yasaklandıktan sonra Instagram, 'kısa video' konusunda hızlı bir atılım yaptı ve Reels'i başlattı. Şirket, bu özelliği Ağustos 2020'de ise küresel çapta kullanıma sundu. Aktif edildiği günden bu yana yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama son olarak Facebook'a da geliyor.

FACEBOOK REELS HAYATA GEÇİYOR

Şimdilik yalnızca Hindistan'daki kullanıcılarda test edilen kısa video oluşturma sisteminin önümüzdeki dönemlerde daha fazla kişiye yayılacağı tahmin ediliyor. Yani aslına bakılırsa bu sene içinde tüm kullanıcılar Facebook Reels özelliklerinden yararlanabilecek.

TikTok, küresel cephede düşünüldüğünde hala kısa video konusunda lider konumda olsa da önümüzdeki dönemlerde Instagram ve FacebookReels pastadan pay kapmaya devam edecek gibi görünüyor.