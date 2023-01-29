İnsansız Kara Aracı "Kapgan" ilk kez ateş etti!

Türk savunma sanayisi bünyesinde alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

Orta sınıf-2 insansız kara aracı olarak konumlandırılan Kapgan, Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen testler için gövde üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının arından Samsun Yurt Savunmanın Samsun'daki atış poligonuna nakledildi. Projede görev alan ekiplerin çalışmasıyla Unirobotics'in silah kulesi ve Samsun Yurt Savunmanın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği Kapgan'a entegre edildi ve gece atışları gerçekleştirildi. Ertesi günün erken saatlerinde de gündüz atışları yapıldı. Atış testlerinin ardından araziye çıkan Kapgan, sürüş performansını ortaya koydu.

Bu testle, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfek de ilk kez bir insansız kara aracıyla kullanılmış oldu.

"O bir akıllı robot"

HAVELSAN Robotik ve Otonom Sistemler Proje Müdürü Veysel Ataoğlu da SAHA Expo'da geçen yıl yaptıkları sunumun ardından Kapgan'ın test programına alındığını söyledi.

Platform üreticisiyle ilk olarak gövde performans testleri yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, belli bir noktaya geldikten sonra araç üzerinde ne tip faydalı yükler kullanılabileceğiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

HAVELSAN olarak farklı tip platformlarla yaptıkları çalışmaları Kapgan'a entegre etme noktasında da belli aşamalara geldiklerini ifade eden Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Dijital birlik noktasında çalışmalarımız var. HAVELSAN, Türkiye'de dijital birliğe öncülük eden bir firma ve Kapgan da bu dijital birliğin yeni üyesi. Dijital birlik sürü algoritmaları, bir diğer insansız kara aracımız Barkan, insansız hava aracımız Baha, insansız deniz aracımız Sancar'la birlikte Kapgan'ın oluşturduğu kümelenmeyle yeni muharebe alanında farklı nasıl konseptler oluşturabiliriz, bunun üzerinde çalışıyoruz. HAVELSAN özellikle yazılım noktasında öne çıkıyor. Her zaman dediğimiz gibi biz bir platform üreticisi değiliz. Biz bunun akıl tarafındayız ve Kapgan da bir araç değil bir akıllı robot aslında."

Uluslararası alanda da vitrine çıkacak

Veysel Ataoğlu, ihracat konusundaki çalışmalarının da SAHA Expo'da başladığını ve sonrasında yaptıkları görüşmeler doğrultusunda aracın farklı ülkelere testlere gönderilebileceğini bildirdi.

Aracın yurt dışı tanıtım faaliyetlerine de öncelik verdiklerini anlatan Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki ay içerisinde yurt dışında bir ülkede aracımızı sergilemeyi planlıyoruz. Sadece bu aracı da değil dijital birlik konseptini orada sergileyeceğiz. Bu şekilde bu aracımızla da yurt dışına bir şekilde açılmış olacağız ve faaliyetlerimiz daha hızlı devam edecek."