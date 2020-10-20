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İnsan kaçakçılığında görülmemiş yöntem

Batman'da göçmenler ilginç bir yönteme başvurdu. Kendilerine düğün konvoyu süsü veren 16 mülteci emniyet güçleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Kent girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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