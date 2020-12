İngiltere'yi ayağa kaldıran görüntü

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyası dün başladı. Kuzey İrlanda'da yaşayan 90 yaşındaki Margaret Keenan, Pfizer/BioNTech aşısını yaptıran ilk kişi olurken, 81 yaşındaki William Shakespeare isimli bir erkek de aşının uygulandığı ikinci kişi oldu. Bunun üzerine İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı bir canlı yayında ağladı.

Amazing moment on ⁦@GMB⁩ this morning as Health Secretary ⁦@MattHancock⁩ broke down in tears after hearing a man named William Shakespeare talk about becoming the first man in the world to get the Pfizer Covid-19 vaccine. 👇👇 pic.twitter.com/dBGpZuwPoP