İngiltere'nin kamu borcu salgın etkisiyle artıyor

İngiltere’nin kamu borçlanması ekim ayında 22.3 milyar sterline yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkenin ekim ayında kamu borçlanması geçen yılın aynı dönemine göre 10.8 milyar sterlin artarak 22.3 milyar sterlin seviyesine ulaştı.

ONS açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kamu borçlanma ihtiyacının artmasında dikkate değer etkisi olduğu hatırlatıldı.

Son verilerle birlikte nisan ayından bu yana İngiltere’nin kamu borcu geçen yılın aynı dönemine kıyasla 169.1 milyar sterlin artarak toplam 214.9 milyar sterline ulaştı.

İngiltere’nin toplam kamu borcu ise ekim ayı sonu itibarıyla ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 100.8’i seviyesine ulaşarak 2.08 trilyon sterlin olarak kaydedildi.

İngiltere’de bu seviyede kamu borcu 1960’ların başından bu yana görülmedi.

Devam eden karantina uygulaması, çalışanların ücretli izin programı ile desteklenmesi, özel sektörden elde edilen vergi gelirlerinin azalması, İngiliz ekonomisinin borçlanma ihtiyacını artırıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak geçen hafta salgının ekonomik etkilerinin yatıştırılması için bu zamana kadar 200 milyar sterlin harcandığını söylemişti.