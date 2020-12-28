İngiltere'den Türkiye kararı

İki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak.

Ancak, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasından umutlu olduğunu söyledi.

Truss yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" dedi.

Truss ayrıca, "Şimdiyse İngiltere ve Türkiye arasında yakın gelecekte mahsus bir İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması yapılması için Türkiye'yle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye de ekledi.