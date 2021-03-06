İngiltere'deki Türklere çağrı: Nüfus sayımına katılın

21 Mart'ta Birleşik Krallık genelinde ve ilk defa internet yolu ile nüfus sayımı yapılacak.

Sayıları bir milyona yaklaşan Türk toplumunun temsilcileri, toplumsal varlıklarını güçlendirmek için ülke içinde yaşayan Türkleri nüsuf sayımına katılmaya çağırdı.

"AMAÇ, TÜRK TOPLUMUNU DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ KILMAK"

İngiltere Türk Dernekleri Birliği'nden yapılan açıklamada,, sayıma katılmanın hem ülkedeki Türk toplumunun gerçek sayısını göstermek hem de toplum olarak siyasal ve sosyal hayatta daha çok söz sahibi olmak için önemli olduğu vurgulandı.

SAYIM İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sayımın internet üzerinden yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, ilgi formun dikkatlice doldurulması istendi.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE AFİŞLER HAZIRLANDI

Sayıma nasıl katılacakları hakkında Türkçe ve İngilizce afişler de hazırlayan BTA, bunların Türk toplumu arasında dağıtılması çağrısı yaptı.