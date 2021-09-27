İngiltere'de yakıt krizi giderek büyüyor

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedarikinde çok büyük problemlere neden oluyor. Şöför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de uzun yoıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün yaptığı açıklamada yaşanan kıtlığın tamamen panik alımlarından kaynaklandığını ve durumun çözüme kavuşacağını söylemişti. Shapps, ülkede yeterli yakıt olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtmişti. Ancak hükümet kanadından gelen bu açıklamalar da ülkedeki paniğin durmasını sağlamadı.

İngiltere'nin en büyük akaryakıt şirketlerinden BP, panik alımların sürmesi ile benzin istasyonlarının yaklaşık üçte birinde iki ana tip yakıtın tamamen tükendiğini duyurdu.

İngiltere'de 1.200 tesisi işleten BP, "Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, tesislerin yaklaşık yüzde 30'unun ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olmadığını tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği de üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. Dernek başkanı Brian Madderson, yaşanan bu sıkıntının tek sebebinin panik alımlar olduğunu söyledi.

İngiltere'de yaşanan akaryakıt sıkıntısının en önemli sebebi, AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması.

Bu durumun tedarik zincirinde problem yaratmasına yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların eklenmesi ve iki önemli akaryakıt zincirlerinin kısa süreli de olsa bazı istasyonlarını kapatacağını açıklaması bir anda panik alımlara ve uzun kuyruklara neden oldu.

İngiltere'de benzin kuyrukları üç gündür devam ederken, hükümet kanadından gelen teskin edici açıklamalar henüz işe yaramamış görünüyor.

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin civarında bulunduğu ifade ediliyor.