İngiltere'de polis okullardaki 5 binden fazla cinsel istismar vakasıyla ilgili soruşturma başlattı

İngiltere'de polis, Everyone’s Invited (Herkes Davetli) adlı çevrim içi platformda bildirilen ve İngiliz okullarında yaşandığı iddia edilen 5 bin 800'den fazla cinsel istismar vakasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevrim içi platformun düzenlediği online kampanyada aralarında reşit olmayanların da bulunduğu binlerce tecavüz ve taciz kurbanı anonim bir şekilde yaşadıklarını anlatmaya davet ediyor.

Kampanyaya özellikle okullarda çok sayıda vakasının bildirilmesi sonrası ise geçen yıldan bu yana İngiltere İçişleri Bakanlığının "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Stratejisi" kapsamında çocuk tacizi suçlularına yönelik operasyonlar düzenleyen polis harekete geçti.

Polis suçun ihbar edilmesini istedi, 100'den fazla okulun adı geçiyor

Londra Metropolitan (MET) Polis yetkilileri, platforma yazan kurbanlardan herhangi birinin suçu emniyete resmi olarak rapor etmeye "teşvik edilip edilmeyeceğini" belirlemeye çalıştıklarını duyurdu.

Web sitesinde yayınlanan anonim ifadeleri inceleyen MET ayrıca ülke çapında adı geçen 100'den fazla okulla temasa geçtiklerini belirtti.

Met’in tecavüz ve cinsel suç vakalarından sorumlu Müfettişi Mel Laremore de mağdur kişiye destek sunmaya hazır olduklarını ve böyle bir suçu ihbar etmek isteyen herkesin bunu yapabilmesini sağlamak için çalıştığını belirtti.

Söz konusu kampanya geçtiğimiz sene haziran ayında 22 yaşındaki Soma Sara'nın öğrencilerin anonim olarak cinsel taciz ve istismar vakalarını bildirmelerini istemesiyle başladı.

'Tecavüz kültürü evrensel, onu ortadan kaldırmak için birlikte çalışmalıyız'

Kendisi de bir cinsel taciz mağduru olan Sara bir açıklamasında, "Suçu bir kişiye veya yere yönelttiğimizde, en önemli mesajın altını oyuyoruz: tecavüz kültürü evrenseldir ve her yerdedir. Hepimiz bu kadar yaygın bir kültürün sorumluluğunu üstlenmeli ve onu söküp ortadan kaldırmak için birlikte çalışmalıyız"

Cinsel istismar vakalarının çoğu seçkin özel okullarda geçiyor

Öte yandan anomin paylaşımlarda cinsel istismar vakalarının yaşandığı okulların çoğunun Birleşik Krallık’ın en seçkin eğitim kurumlarında gerçekleştiği iddia ediliyor. İsmi geçen okullar arasında Dulwich College, Latymer Upper School ve Westminster School da yer alıyor.

Müfettiş Laremore, bu durumu, özel okulların genellikle polisle resmi bir işbirliği ağına sahip olmadığı gerçeğine bağladı.

Ancak sorunun kesinlikle sadece bu kurumlarla sınırlı olmadığını da sözlerine ekledi.

Bu haftanın başlarında, İngiltere'deki en iyi özel okullardan biri olarak kabul edilen 456 yıllık eğitim kurumu olan Highgate Okulu öğrencileri, "zehirli tecavüz kültürü" dedikleri şeyi protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Bu sırada Eton Koleji, iddiaları ciddiye aldıklarını belirterek, "gerektiğinde ilgili yetkililere rapor vereceklerini" duyurdu.