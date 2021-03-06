İngiltere’de 9 Numara krizi: Basın ofisinin maliyeti 2,6 milyon

Başkent Londra'daki Downing Sokağı'nda bulunan 10 Numaralı Başbakanlık konutunun yanı başında yer alan 9 Numaralı basın ofisinin restore edilmesi kararı ülkede tartışma konusu oldu.

Restorasyon maliyetinin 2,6 milyon sterlinden fazla olması ve basın ofisinin restorasyonunun ABD’deki Beyaz Saray'ın basın ofisine benzetilmesi İngiliz basınında yer aldı.

Basın merkezi olarak kullanılacak

Hükümetin, televizyonda yayınlanacak bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planladığını duyurmasıyla, No 9'da geçen yıl kapsamlı bir tadilatın başladığı duyuruldu.

Press Association'dan gelen bilgi edinme özgürlüğü talebinin ardından tadilatın maliyetinin büyük ölçüde KDV hariç olmak üzere toplam 2 milyon 607 bin 767 sterlin olduğu açıklandı.

Kamu yararı var

Kabine Ofisi'nden yapılan açıklamada harcamanın kamu yararına olduğu vurgusu yapıldı:

"Görsel-işitsel ekipman, internet altyapısı, elektrik işleri ve aydınlatma dahil olmak üzere bir defaya mahsus sermaye gerektirecek. Bilgilendirmelerin televizyonda yayınlanmasının, şimdi ve gelecekte hükümetin çalışmaları hakkında kamusal hesap verme sorumluluğunu ve şeffaflığı artıracağından bu harcama kamu yararınadır."

Muhalefetin gündeminde

Muhalefet, 'gösterişli projeler' için harcanan 2,6 milyon sterlinlik maliyet nedeniyle Başbakan Boris Johnson'ın önceliklerini sorguladıklarını ifade etti.