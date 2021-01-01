İngiltere'de, 56 bine yakın koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı, 55 bin 892 ile rekor düzeyde artış gösterdi; 964 kişi ise hayatını kaybetti. Çarşamba günü bu sayı 981 olmuştu.

Başta Londra olmak üzere bazı bölgelerde hastanelerde Covid hastaları nedeniyle büyük yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

İngiltere'de 20 milyon nüfusun yaşadığı bölgelerde de kısıtlamalar sıkılaştırılıyor.

Böylece, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda hariç, sadece İngiltere'de toplam 44 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 78'i, en yüksek kategori olan 4. Kademe kısıtlamalara geçmiş oluyor.

Zorunlu ihtiyaçlara yönelik dükkanlar dışında kalan magazalar, spor salonları, sinemalar, kuaförler kapatılıyor.

Ayrıca birçok bölgede ortaokulların Noel tatili sonrası yeniden okulda derse başlama tarihleri ertelendi.

Halk Sağlığı departmanı başkanı Dr Yvonne Doyle, Noel haftasında özellikle 20'li ve 30'lu yaşlardaki Covid vakalarında kaygı verici artış gözlendiğini belirterek, yılbaşı gecesi bunun daha da artmasına izin verilmemesi çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık'ta toplam vaka sayısı 2,5 milyona, can kaybı ise 74 bine yaklaştı.

BBC