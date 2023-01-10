İngiltere uydu gönderme denemesinde başarısız oldu

Virgin Orbit, LauncherOne roketini Pazartesi günü İngiltere'nin Cornwall kentinden fırlattı ve Birleşik Krallık'tan ilk kez yörüngeye fırlatıldı.

Virgin Orbit, Pazartesi günü geç saatlerde İngiltere'nin ilk roket görevinin bir parçası olarak fırlatılan LauncherOne roketinin yörüngeye ulaşmasını engelleyen problem ile karşılaştıklarını açıkladı.

Virgin Orbit, roketin başarıyla yörüngeye ulaştığını iddia ettikten yaklaşık 30 dakika sonra Twitter'da "Yörüngeye ulaşmamızı engelleyen bir anormallik var gibi görünüyor. Bilgileri değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.