İngiltere Umman'daki üssünü üç katına çıkarıyor

Savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere, Kraliyet Donanması'nın Hint Okyanusu'na yayılmasını kolaylaştıracak Duqm liman genişletme projesi için 23,8 milyon sterlin ayırdı.

Umman limanına yapılan yatırım, mevcut Birleşik Krallık üssünün boyutunu üç katına çıkaracak ve Kraliyet Donanması'nın Hint Okyanusu'na konuşlandırılmasını kolaylaştıracak. Savunma bakanı yaptığı basın açıklamasında, yatırıma ilişkin, İngiltere'nin iki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales'i destekleyebilecek bir kuru havuz tesisinin de kapsam dahilinde olduğunu ifade etti.

2018'de Saif Sareea 3 Tatbikatı için kullanılan limanın, genişletme çalışmaları ile Umman'daki İngiliz Ordusu eğitimini daha da destekler nitelikte olacağı belirtildi.

Savunma Bakanı Ben Wallace, 'İngiltere ile Körfez ülkeleri arasında uzun süredir devam eden dostluklar her zamankinden daha önemli. Ortak savunma ve güvenlik çıkarlarıyla, hem bölgesel hem de küresel istikrar için birlikte çalışmamız hayati önem taşımaktadır. Ticaret bağlantılarımız da pamuktan havacılığa kadar güçlü. İstihbarat ağlarımız sayesinde ister IŞİD ile mücadele etmek ister Birleşik Krallık'taki sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek olsun, bunlar son derece değerli ilişkilerdir ve bunu yenilemekten dolayı memnuniyet duyuyorum." dedi.

Geçtiğimiz dönemlerde bölgede, P-8 uçağı, bir MQ-9 uçağı ve bir RQ-4 uçağı olmak üzere toplam üç ABD uçağının, ülkenin hava savunma tanımlama bölgesine girdikten sonra İran'ın hava kuvvetleri radarları tarafından tespit edildiğini duyurmuştu. İddialara göre uçaklar, İran savunma sistemlerinin sondaj bölgesinden uzak durma uyarılarını dikkate almadan ve rotalarını değiştirmeden önce İran'a ait bir drone tarafından takibe alnmıştı. Amerika haberleri yalanlasa da, geçtiğimiz sene Haziran ayında, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle İran tarafından bir ABD RQ-4 insansız hava aracı düşürüldüğü öne sürülmüştü.