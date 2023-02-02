İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 4'e yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası yapmış olduğu 50 baz puanlık artışla ile faiz oranını yüzde 4'e yükseltti.

Kasım Ayında İngiltere Merkez Bankası faizleri 75 baz puan arttırarak son 33 yılın en büyük faiz artırımına gitmiş ve yüzde 3'e yükseltmişti.

En son Aralık 2022'de aldığı karar ile faiz oranını yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

Banka'nın para politikası kurulu, faiz oranı politikasını belirlemek için yılda sekiz kez toparlanmaktadır.

İngiltere de analistler faiz oranının bu yıl yüzde 4,5 seviyelerine geleceğini ve daha sonradan tekrar düşüreleceğini öngörüyor.