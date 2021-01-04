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İngiltere mahkemesinden 'Assange' kararı

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti.

Londra'daki Merkez Ceza Mahkemesi yargıcı Vanessa Baraitser tarafından açıklanan karara itiraz yolu açık.

Assange'ı destekleyenler haftalardır devam eden duruşmalar boyunca WikiLeaks'in kurucusuna ABD'nin yönelttiği suçlamaların basın özgürlüğüne saldırı olduğu yönünde bir kampanya yürütmüştü.

49 yaşındaki Assange'a yönelik suçlamalar, WikiLeaks'ın 2010 ve 2011 yıllarında Afganistan ve Irak'da ABD tarafından yürütülen savaşa ilişkin binlerce gizli belgeyi ve diplomatic yazışmayı sızdırarak yayımlamasına dayanıyor.

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